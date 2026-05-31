وسط تفاعل جماهيري.. الثقافة تسدل الستار على احتفالات العيد بجنوب سيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك بمحافظة جنوب سيناء، التي أقيمت ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة وشهدت إقبالا جماهيرا كبيرا.

واستقبلك الممشى السياحي بمدينة دهب حفلا فنيا أحيته فرقة أطفال قصر ثقافة الطور للفنون الشعبية، وقدمت خلاله باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث المصري، منها: "مصر أم الدنيا"، و"نوبة"، و"على إيدك اتعلمنا"، و"صعيدي"، و"محارب كف"، و"بنت حضارية"، و"سمسمية"، وذلك بحضور المهندس محمد حامد، رئيس مجلس مدينة دهب، ومنيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وسط تفاعل كبير من أهالي المدينة وزوارها، وقدمت الحفل الإعلامية روان رضا.

وفي مدينة شرم الشيخ، نظم قصر ثقافة شرم الشيخ حفلا فنيا لفرقة كورال الأطفال، بقيادة وتدريب الفنان عمر عدلي، وقدمت خلاله مجموعة متنوعة من الأغاني، منها: "أهلا بالعيد"، و"على الضحكة"، و"أبو زعيزع"، و"يمكن على باله"، و"وحشتني"، و"جانا الهوى"، و"شوف يا عزيزي"، و"سلم علي".

كما شهدت "سينما الشعب" بشرم الشيخ إقبالا جماهيريا على عرض أحدث أفلام العيد الذي تقدمه الهيئة بأسعار مخفضة، في إطار جهودها لإتاحة الخدمات الثقافية والفنية لمختلف الفئات.

وفي قصر ثقافة طور سيناء، أقيمت ورشة فنية بعنوان "عيد الأضحى"، تضمنت تنفيذ رسومات مستوحاة من أجواء العيد ومظاهر الاحتفال به باستخدام الورق الأبيض وألوان الأكريليك والشمع اللاصق، وسط أجواء من البهجة والتفاعل بين الأطفال المشاركين.

ونفذت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، ضمن برنامج احتفالي أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف المحافظات.