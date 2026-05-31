لجنة إزالة التعديات برئاسة السكرتير العام تواصل أعمالها وتزيل 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية

واصلت اللجنة المختصة بإزالة التعديات برئاسة كمال علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، أعمالها الميدانية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث تابعت اللجنة عددًا من الحالات المخالفة واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وأسفرت جهود اللجنة عن إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، شملت حالة بقرى منسابة وبني منين التابعة لمركز الفشن، بالإضافة إلى حالة بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية المعنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بهدف دفع جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة صور التعديات عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ومنع تكرار التعديات.