فرحة زفاف تتحول إلى مأساة.. مصرع 4 شباب وإصابة آخرين في تصادم دراجات نارية بسوهاج

تحولت أجواء الفرح والاحتفال إلى حالة من الحزن والصدمة، بعدما شهدت إحدى حفلات الزفاف بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين؛ إثر تصادم عدد من الدراجات النارية خلال الاحتفالات.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة دراجات نارية أثناء تجمع عدد من الشباب للمشاركة في إحدى حفلات الزفاف بقرية قاو عيسى التابعة لمركز طما؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والتعامل مع تداعيات الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين أن التصادم وقع بين عدة دراجات نارية كانت تسير في محيط الاحتفال؛ ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين عدد من الشباب.

وأكدت المعاينة الأولية مصرع 4 شباب متأثرين بإصابات خطيرة تعرضوا لها جراء قوة التصادم، فيما أصيب آخرون بإصابات وجروح متفرقة.

وتم نقلهم إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى إيداع جثامين المتوفين بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي القرية عقب وقوع الحادث، خاصة أن الضحايا كانوا يشاركون في مناسبة سعيدة قبل أن تتحول إلى مأساة أليمة خلال لحظات.

كما شهد محيط المستشفى توافد عدد كبير من الأهالي وأقارب الضحايا للاطمئنان على المصابين وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، وبيان أسبابه وظروف وقوعه، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.