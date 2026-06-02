تدل على فسادها.. احذري هذه العلامة أثناء سلق اللحمة

أكدت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، أن "الريم" أو الرغوة التي تظهر على سطح شوربة اللحم أثناء السلق تعد من أهم العلامات التي تساعد في معرفة جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضحت أن الريم الطبيعي يكون لونه قريبًا من لون الشوربة، مائلًا إلى الأصفر أو الذهبي، ولا يصاحبه أي روائح كريهة، إذ ينتج عن خروج البروتينات الطبيعية من اللحم أثناء الطهي، وتكون كميته محدودة.

وأضافت أن تحول لون الريم إلى البني الداكن أو الأسود، مع زيادة كميته وظهور عكارة في الشوربة وانبعاث رائحة غير مستحبة، قد يشير إلى سوء تنظيف اللحوم أو الدواجن قبل التجميد، أو طهيها وهي ما زالت مجمدة دون تركها تذوب بشكل كامل، ما يؤدي إلى خروج بقايا الدم والمياه المحتجزة داخلها أثناء السلق.

وأشارت إلى أن هذه العلامات قد تدل أيضًا على أن اللحوم من مصدر غير موثوق أو تم ذبحها بطريقة غير سليمة، مؤكدة أن اللحوم المريضة أو التي لم يتم نزفها بشكل كامل لا تصلح للاستهلاك.

ولفتت إلى أن شكل الريم يختلف باختلاف نوع الحيوان، حيث يكون أخف وأوضح في لحم البتلو، بينما يميل إلى اللون الأغمق في اللحوم كبيرة السن.



كما أوضحت أن وجود ريم زيتي مثل رائحة نفاذة تشبه رائحة الإسطبل مع فقاعات ورغوة كثيفة قد يكون مؤشرًا على وجود غش في نوعية اللحوم.



ونصحت سماح نوح بإضافة البصل والثوم والقرفة والحبهان أثناء الطهي، لما لها من دور في تحسين جودة الطهي وإضفاء نكهة مميزة على اللحوم.