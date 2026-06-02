مواصفات جيلي EX5 EM-i موديل 2026 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الهجين، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي EX5 EM-i موديل 2026، وتنتمي EX5 EM-i لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تحتوي سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، إنذار ضد السرقة ، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه .

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 بها، Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

محرك جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تحصل سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 218 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 262 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر جيلي EX5 EM-i موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .