الفرق بين أفاتار 12 و زيكر 001 موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: أفاتار 12 و زيكر 001 موديل 2026 .

وسائل الأمان بـ زيكر 001 موديل 2026

زيكر 001 موديل 2026

زودت سيارة زيكر 001 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك زيكر 001 موديل 2026

زيكر 001 موديل 2026

تحصل سيارة زيكر 001 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها قوة 540 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها عزم دوران 680 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 590 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية .

سعر زيكر 001 موديل 2026

زيكر 001 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة زيكر 001 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة زيكر 001 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة زيكر 001 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 49 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ أفاتار 12 موديل 2026

أفاتار 12 موديل 2026

تحتوي سيارة أفاتار 12 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك أفاتار 12 موديل 2026

أفاتار 12 موديل 2026

تستمد سيارة أفاتار 12 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 94.5 كيلووات/ساعة، وبها قوة 570 حصان، وبها عزم دوران 650 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر أفاتار 12 موديل 2026

أفاتار 12 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 580 ألف جنيه .