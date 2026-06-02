إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل عرض الأهلي لـ حسين الشحات وموقف اللاعب

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن تطورات ملف تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ من أجل مناقشة تفاصيل العقد الجديد.

إبراهيم عبد الجواد

وقال عبدالجواد خلال تقديمه برنامج «ملعب ON»، إن الأهلي قدم عرضًا لحسين الشحات لمدة موسمين، يحصل خلالهما اللاعب على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه أخرى مرتبطة بنسبة المشاركة وتحقيق البطولات.

وأضاف أن حسين الشحات طلب الحصول على 40 مليون جنيه في الموسم الواحد، على أن يكون المبلغ غير مرتبط بنسبة المشاركة، وهو ما تسبب في تأجيل حسم الملف حتى الآن.

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي قرروا عقد جلسة جديدة مع اللاعب يوم السبت أو الأحد المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي وحسم موقف تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.