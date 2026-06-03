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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرس الثوري: مستعدون لجميع السيناريوهات ونوع عملياتنا سيختلف حال عودة الحرب

ايران
ايران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، قال إننا مستعدون لجميع السيناريوهات وسيكون نوع عملياتنا مختلفنا حال عودة الحرب.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري، أنّ زعزعة الأمن في مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن الحرس الثوري، أنّ استهداف سفينة أمريكية بصواريخ ردا على قصف أمريكي لناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز. 

وذكر الحرس الثوري، أنّه تم مهاجمة مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرًا، إلى أنّ  الهجوم جاء ردا على استهداف واشنطن برج اتصالات تابع له جنوب جزيرة قشم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الحرس الثوري، أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية وطائرات هليكوبتر.

الحرس الثوري القاهرة الإخبارية الحرب مضيق هرمز

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