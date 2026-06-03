إصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بطنطا

نفذت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك خلال 24ساعة.

توجيهات محافظ الغربية



وأشرف على الحملة عادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 52 كشافًا وتركيب 13 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شملت فعاليات الحملة، صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات "وصلات" مخالفة بغرض سرقة التيار.

تحسين خدمات المواطنين

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.