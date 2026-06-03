إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعة بقنا

تمكنت الأجهزة التنفيذية بقنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، من شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بنطاق مركزى فرشوط وقوص، للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات.

وفي السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح عباس، رئيس المركز، ومتابعة عثمان مدكور، نائب رئيس المركز، من إزالة 18 حالة تعدى متنوعة شملت تعديات على أراضي أملاك دولة ري وأملاك دولة خاصة، إلى جانب حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وذلك ضمن خطة الدولة لاسترداد الحقوق والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بأن أعمال الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية وباستخدام المعدات اللازمة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن عدم تكرار التعديات مستقبلاً وتحقيق الانضباط الكامل على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برئاسة الدكتور علاء شاكر، من إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بناحية "حجازة قبلي"، بمساحة إجمالية بلغت 1210 أمتار مربعة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لفرض هيبة القانون واسترداد حق الشعب.

وأشار شاكر، إلى أن الحملة قادها سيد عواد، نائب رئيس المركز، يرافقه عادل رمضان، رئيس الوحدة المحلية لقرية حجازة، حيث تمت أعمال الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، وسط تأمين كامل من رجال الأمن بمركز شرطة قوص.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذه الجهود تأتى في إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية أملاك الدولة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على مقدرات الوطن للأجيال القادمة.



