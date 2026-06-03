قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشيد بدعم البنك الياباني للتعاون الدولي لسندات "الساموراي"
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة
لبنان :6 شهداء في غارات إسرائيلية على منطقتي الحوش والمعمورة
3 موبقات للزمالك أدت لإيقاف القيد التأديبي في أزمة صلاح مصدق
اختراق حسابها.. منشور مثير للجدل بشأن حورية فرغلي والفنانة تكشف الحقيقة
الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحذر من مخططات إسرائيلية لتهويد الأقصى..وتؤكد دعم الوصاية الهاشمية
الولايات المتحدة : التلوّيح برسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وعشرات الاقتصادات بسبب واردات "العمل القسري"
قوة دفاع البحرين: تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية
لتحديث بيانات بطاقة التموين وخدمات المرور.. خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية
"تأثيرها على صحة الإنسان".. لماذا تتجه وزارة الزراعة لترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية؟
رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية: الحد من انتقال المرضى بين المحافظات لتلقي العلاج
بأكثر من 2.2 مليون راكب.. مطار القاهرة يحقق مؤشرات إيجابية في حركة المسافرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعة بقنا

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

تمكنت الأجهزة التنفيذية بقنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، من شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بنطاق مركزى فرشوط وقوص، للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات.

وفي السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح عباس، رئيس المركز، ومتابعة عثمان مدكور، نائب رئيس المركز، من إزالة 18 حالة تعدى متنوعة شملت تعديات على أراضي أملاك دولة ري وأملاك دولة خاصة، إلى جانب حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وذلك ضمن خطة الدولة لاسترداد الحقوق والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بأن أعمال الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية وباستخدام المعدات اللازمة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن عدم تكرار التعديات مستقبلاً وتحقيق الانضباط الكامل على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برئاسة الدكتور علاء شاكر، من إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بناحية "حجازة قبلي"، بمساحة إجمالية بلغت 1210 أمتار مربعة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لفرض هيبة القانون واسترداد حق الشعب.

وأشار شاكر، إلى أن الحملة قادها سيد عواد، نائب رئيس المركز، يرافقه عادل رمضان، رئيس الوحدة المحلية لقرية حجازة، حيث تمت أعمال الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، وسط تأمين كامل من رجال الأمن بمركز شرطة قوص.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذه الجهود تأتى في إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية أملاك الدولة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على مقدرات الوطن للأجيال القادمة.


قنا أراضى أملاك الدولة الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

وزير الخارجية الأمريكي

منافس مصر في المونديال.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن منتخب إيران

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

ترشيحاتنا

فيلم أسد

محمد رمضان يواصل حديثه عن مؤامرة ضد “أسد”

فلكلوريتا

الجمعة.. "فلكلوريتا" تحيي أمسية للتراث الشعبي المصري بقبة الغوري

فيلم 7dogs

إجمالى إيرادات الأفلام.. برشامة يتصدر و7dogs يلاحقه

بالصور

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم .. خطوات بسيطة تصنع الفارق

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

بعد خسارتها الكبيرة للوزن.. إنجي وجدان تُفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال رفقة زوجها | شاهد

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد