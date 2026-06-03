إنقاذ حالتين حرجتين داخل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى أجا

أشاد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالجهود المتميزة لفريق العمل بمستشفى أجا النموذجي، بعد نجاحه في التعامل مع حالتين في غاية الخطورة داخل وحدة السكتة الدماغية وقسم جراحة المخ والأعصاب خلال ساعات متأخرة من الليل، بما يعكس أعلى درجات الجاهزية والاستعداد داخل المستشفى.

وأكد وكيل الوزارة أن ما تم تحقيقه من نجاحات طبية في التعامل مع الحالات الحرجة يؤكد كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على اتخاذ القرار السريع وإنقاذ حياة المرضى في التوقيت الذهبي للعلاج، مشيرًا إلى أن هذه النماذج تعكس التطور الكبير في أداء المستشفيات العامة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور تامر يوسف مدير مستشفى أجا النموذجي تفاصيل الحالة الأولى داخل وحدة السكتة الدماغية، حيث استقبلت الوحدة مريضًا يبلغ من العمر 72 عامًا يعاني من ارتفاع غير منتظم بضغط الدم، نتج عنه أعراض سكتة دماغية حادة تمثلت في ثقل بالكلام وشلل كامل بالجانب الأيسر واعوجاج بالفم، وبلغ تقييم الحالة 14 درجة على مقياس الجلطات الدماغية.

وأضاف أنه تم التعامل مع الحالة فورًا وفق بروتوكول السكتات الدماغية، حيث تم حجز المريض داخل وحدة السكتة الدماغية وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة بشكل عاجل، ثم إعطاء حقنة إذابة الجلطات Metalyse في التوقيت المناسب، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في الحالة شمل تحسن القدرة على الكلام وعودة الحركة الجزئية للجانب الأيسر، ويتم حاليًا متابعة الحالة داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور نادر البديوي أخصائي جراحة المخ والأعصاب تفاصيل الحالة الثانية، حيث تم استقبال مريض يبلغ من العمر 35 عامًا في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يعاني من كسر منخسف بالجمجمة ونزيف بالمخ وتهتك بأغشية المخ بالفص الجبهي، وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم إدخال المريض فورًا إلى غرفة العمليات، حيث تم رفع الكسر المنخسف وإيقاف النزيف ورتق أغشية المخ وتهذيب الجرح، وقد خرج المريض إلى القسم الداخلي بدرجة وعي 14 وهو في حالة مستقرة ويتلقى العلاج والمتابعة الطبية.

وشهدت التدخلات مشاركة فريق طبي متميز ضم الدكتورة فايزة علي استشاري المخ والأعصاب ومسؤول وحدة السكتة الدماغية، وأطباء وتمريض وحدة السكتة الدماغية والعناية المركزة والاستقبال والأشعة، الذين ساهموا في سرعة التعامل مع الحالات وإنقاذ حياة المرضى بكفاءة عالية.

المستشفيات التي تحقق هذا المستوى المتميز من الأداء.

واختتم “الجزار” بالتأكيد على أن ما يتم داخل مستشفى أجا النموذجي يمثل نموذجًا مشرفًا لمنظومة العمل الصحي بمحافظة الدقهلية، وقدرة حقيقية على تقديم خدمات طبية متقدمة على مدار الساعة، حتى في أصعب الظروف وأوقات الطوارئ.