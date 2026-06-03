فوج جديد من الفلسطينيين يغادر عبر معبر رفح البري بعد استكمال علاجهم

قال أيمن عماد، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن معبر رفح البري من الجانب المصري يشهد حالة استعداد مكثفة لاستقبال دفعات جديدة من المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الصحية داخل القطاع.

وأوضح أن الفرق الطبية المصرية تتمركز داخل المعبر لإجراء الفحوصات الأولية وتحويل الحالات إلى المستشفيات وفقاً لدرجة خطورتها.

وأضاف أيمن عماد، خلال رسالة على الهواء، أن السلطات المصرية تواصل تسهيل حركة العائدين إلى قطاع غزة بعد استكمال إجراءات العلاج والسفر، حيث جرى إنهاء الإجراءات اللازمة لعبورهم بسرعة ويسر، بما يضمن عودتهم إلى القطاع في أقصر وقت ممكن.

وأشار عماد إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، لافتاً إلى عبور قوافل إغاثية جديدة في طريقها إلى قطاع غزة عبر المسارات المخصصة، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من العقبات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان داخل القطاع.