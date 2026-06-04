سيارات سيدان 2026 في السوق السعودي

يوجد داخل سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: شيري أريزو 5، لكزس IS، و كيا K3، و نيسان سنترا، و ام جي 8 .

شيري أريزو 5 موديل 2026

تحصل سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيري أريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 40 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 45 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 48 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 53 ألف ريال سعودي .

لكزس IS موديل 2026

تستمد سيارة لكزس IS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 311 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لكزس IS موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 213 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 225 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 247 ألف ريال سعودي .

كيا K3 موديل 2026

قوة سيارة كيا K3 موديل 2026 تصل إلي 123 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا K3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا K3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 74 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 79 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

نيسان سنترا موديل 2026

عزم دوران سيارة نيسان سنترا موديل 2026 يصل إلي 198 نيوتن/متر، وبها قوة 149 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 89 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 92 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 98 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 109 ألف ريال سعودي .

ام جي 8 موديل 2026

تعمل سيارة ام جي 8 موديل 2026 بنظام الهجين، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وبها قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جي 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جي 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 107 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 118 ألف ريال سعودي .