من أكتوبر إلى السعودية.. كيف كشف تفتيش سيارتين أسرار أكبر شبكة لتهريب الكبتاجون؟.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية واستمعت النيابة إلي أقوال مفتش بادارة قطاع مكافحة المخدرات



شهد أنه بتفتيش المتهمين من الأول إلى الخامس رفقة الشاهد الثاني بإذن من النيابة العامة عثر بحوزة الأول على ثلاثة أكياس لعقار الكيتاجون المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره الف وخمسمائة جنيهاً كما عثر حوزه الثاني على كيسان لذات العقار المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره خمسمائة جنيهاً ، كما عثر بحوزة الثالث على عدد خمسة أكياس لذات العقار و مبلغ مالى قدرة الف وثمانمائة جنيهاً وهاتف محمول وعثر بحوزة المتهم الرابع على عدد خمسة أكياس لذات العقار المخدر ومبلغ مالي قدره الف ومائتان وعشرة جنيهاً وهاتف محمول ، وعثر بحوزة المتهم الخامس على مبلغ مالي قدره الفين جنيهاً وهاتفين محمول و پتفتيش السيارة بداخلها على عشرة أكياس لذات العقار المخدر ، وبداخل اسيارة أخري على عشرون كيس لذات العقار المخدر ، وتمكن من ضبط المتهم السادس نفاذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره واقر بتكوينهم تشكيلا عصابياً متخصص يجلب وتمويل شحنات كبيرة من المواد.



المخدرة وتهريب كميات منها للمملكة العربية السعوادية وترويج باقي الكميات داخل الاراضي المصرية ، وأضافوا حيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للتواصل مع المهربين.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .

الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.