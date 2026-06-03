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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: توقف عمليات مصفاة ساراتوف الروسية للنفط عقب هجوم أوكراني

قصف مصفاة ساراتوف
قصف مصفاة ساراتوف
القسم الخارجي

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر في قطاع الطاقة الروسي، بأن مصفاة ساراتوف للنفط في جنوب غرب روسيا أوقفت عملياتها التشغيلية بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة الروسية منذ تصاعد الحرب بين موسكو وكييف.

وبحسب المصادر، فإن الهجوم ألحق أضراراً بوحدات تشغيلية رئيسية داخل المصفاة، ما اضطر الإدارة إلى تعليق عمليات التكرير لحين تقييم حجم الأضرار وإجراء الإصلاحات اللازمة. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن إحدى وحدات التقطير الرئيسية تعرضت لأضرار مباشرة، الأمر الذي أثر على القدرة التشغيلية للمجمع النفطي.

وتعد مصفاة ساراتوف، التابعة لشركة «روسنفت» الروسية، من المنشآت المهمة في قطاع التكرير الروسي، إذ عالجت نحو 5.8 ملايين طن من النفط الخام خلال عام 2024، بما يمثل نحو 2.2% من إجمالي طاقة التكرير في روسيا. كما أنتجت خلال الفترة نفسها ما يقارب 1.9 مليون طن من وقود الديزل و1.2 مليون طن من البنزين ونحو مليون طن من زيت الوقود.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق استهداف المصفاة ضمن حملة أوسع تستهدف منشآت الطاقة والنقل الروسية، مؤكداً أن الضربات أدت إلى اندلاع حرائق وانفجارات داخل الموقع. كما أفادت تقارير روسية محلية بوقوع أضرار في منشآت مدنية وصناعية داخل منطقة ساراتوف نتيجة الهجمات الجوية، دون الإعلان عن خسائر بشرية كبيرة.

ويأتي توقف المصفاة في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى ضد منشآت النفط والغاز الروسية، وهي استراتيجية تقول كييف إنها تهدف إلى تقليص الموارد المالية التي تدعم المجهود الحربي الروسي. وخلال الأشهر الأخيرة تعرضت عدة مصافٍ روسية لهجمات مماثلة أدت إلى تعطيل أو خفض مستويات الإنتاج في عدد من المنشآت الحيوية، من بينها مصافي فولغوغراد وكيريشي وريازان.

وكالة رويترز قطاع الطاقة الروسي جنوب غرب روسيا طائرات مسيّرة أوكرانية موسكو وكييف

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