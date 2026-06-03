الفراعنة يكشفون ألوان الزي الرسمي لمباريات دور المجموعات

استقر منتخب مصر الأول لكرة القدم على الأزياء التي سيرتديها خلال مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل انطلاق مشواره في البطولة خلال الشهر الجاري.

الزي الرسمي لمنتخب مصر فى كأس العالم

ويبدأ المنتخب الوطني منافساته في المجموعة السابعة بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، حيث سيرتدي الفراعنة الزي الأبيض الكامل، فيما يظهر حارس المرمى بالطاقم الأخضر الفاتح.

وفي المباراة الثانية أمام منتخب نيوزيلندا، المقرر إقامتها يوم 22 يونيو على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، سيعود المنتخب المصري إلى زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر الكامل.

كما سيخوض منتخب مصر مباراته الثالثة في دور المجموعات أمام منتخب إيران يوم 27 يونيو بمدينة سياتل، بالزي التقليدي ذاته، في حين سيرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق الفاتح.

وعلى صعيد التحكيم، تقرر أن يرتدي طاقم حكام مباراة مصر وبلجيكا الزي الأصفر، بينما يظهر حكام مواجهتي نيوزيلندا وإيران بالزي الأسود.