محمود مسلم يحذر من انقسام عربي بعد الحرب.. ويطالب الخليج بموقف جماعي

أعرب الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، عن قلقه البالغ من التداعيات السياسية لإنهاء الحرب الراهنة على وحدة الصف العربي، محذرًا من أن تخرج الدول العربية من هذه الأزمة "أكثر انقساماً" في ظل وجود خلافات عربية بينية، وخلافات "خليجية-خليجية" واضحة نتيجة التفاوت الكبير في الآراء والمواقف السياسية تجاه الأحداث، وهو ما سينعكس سلبًا على مجمل القضايا الإقليمية.



وانتقد "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، طريقة تعاطي مجلس التعاون الخليجي مع التصعيد الأخير، مؤكدًا أن خطورة الموقف وما حدث في الكويت والبحرين لا يمكن مواجهته بالاكتفاء بـ "بيانات الإدانة"، بل كان يتطلب موقفاً جماعياً حاسماً وحازماً من الدول الخليجية والعربية يتمثل في "طرد كافة ممثلي السفارات الإيرانية".



وفي سياق متصل، تطرق عضو مجلس الشيوخ إلى طبيعة العلاقات الإقليمية والدولية مع واشنطن، مشيراً إلى أن التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتاج إلى أدوات وطرق مختلفة تماماً عن السياقات التقليدية.



وقال “ترامب يمثل ظاهرة سياسية تثبت عكس كل النظريات القديمة التي كانت تروج لكون أمريكا دولة مؤسسات راسخة لا تتغير سياساتها بتغير رئيسها”.