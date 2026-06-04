جمال عبد الجواد: ضرب مطار الكويت مقلق.. وعلى الخليج التحسب لـ "إيران"

حذر الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من الخطورة البالغة التي ينطوي عليها المشهد الإقليمي الراهن، واصفاً استهداف مطار الكويت بأنه يأتي كرد فعل مباشر على الهجمات الإسرائيلية في لبنان، مؤكدًا أن ما يرضي إيران بات يتعلق مباشرة بدول الخليج، وهو أمر أصبح مقلقاً للغاية ويتطلب أعلى درجات اليقظة.



ودعا "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، الأشقاء في دول الخليج العربي إلى التفكير بجدية والتحسب لسيناريوهات محتملة وقادمة استنادًا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أن الداخل الإيراني يشهد صراعًا سياسياً كبيراً ومحميّاً بين تيار الأيديولوجيين، والتيار البراجماتي، والحرس الثوري؛ وهو صراع يعيد إلى الأذهان ذات الانقسامات التي دارت في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح أن المعطيات الحالية تشير إلى أن طهران باتت تعتبر نفسها "منتصرة" في هذه المواجهة، وهي تسعى حالياً لقَبْض ثمن هذا النصر وفرض شروطها على المنطقة.

وتابع "عندما تبدأ دولة عظمى حربًا بأهداف محددة ولا تحقق منها شيئاً، فهذا يفسر سياسياً وعسكرياً بأنه هزيمة، والولايات المتحدة اليوم تبدو في موقع المهزوم في هذه الحرب."