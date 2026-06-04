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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1320 جنيها.. مفاجأه سعر الجنيه الذهب الان في مصر

ذهب
ذهب
آية الجارحي

تراجع سعر الذهب  خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 1320 جنيها ووصل الان إلى 52.480 ألف، بعد أن كان قد وصل ختام تعاملات الاسبوع الماضي إلى 54.120 جنيها.

وهبط سعر الذهب عيار 21 من 6765 جنيها للجرام إلى 6600 جنيه الان

جاء ذلك  أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية، في حين ‌يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية.

وانخفض سعر الذهب علاميا دون مستوى الـ 4500 دولارا مسجلا الان 4443 دولار للاوقية

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم ⁠الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي.

ورغم أن الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل ⁠إلى فقدان جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة نظرا لكونه لا يدر عائدا.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4443 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5657 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6600 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7543 جنيها للشراء 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 52.800 جنيه.

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