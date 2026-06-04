أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 يونيو 2026.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، وذلك عقب موجة التراجعات الأخيرة التي تأثر بها المعدن الأصفر عالميًا، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق الدولية وأسعار الفائدة الأمريكية وفقًا لما رصدته البرامج الصباحية.

هبوط عالمي يضغط على أسعار الذهب

جاء استقرار أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالميًا، حيث تراجعت بنحو 0.7% لتسجل أدنى مستوياتها عند 4451 دولارًا للأوقية، مقارنة بمستوى الافتتاح البالغ 4490 دولارًا، قبل أن تتداول قرب 4456 دولارًا للأوقية.

ويرجع هذا التراجع إلى استمرار الضغوط على المعدن النفيس في الأسواق العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، سجلت أسعار الذهب في محال الصاغة بدون إضافة المصنعية والدمغة ما يلي:

عيار 21 يحافظ على مستوياته

واصل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، الاستقرار عند مستوى 6615 جنيهًا للجرام، بعد موجة من الانخفاضات خلال الأيام الماضية، ليظل محل اهتمام المواطنين والمستثمرين الراغبين في الادخار أو الشراء.

الجنيه الذهب عند 52.9 ألف جنيه

استقر سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم عند نحو 52920 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الضرائب، متأثرًا بثبات أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

هل تستمر الأسعار في الاستقرار؟

يرى متعاملون في سوق الذهب أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بأداء الأوقية عالميًا، إضافة إلى تطورات الاقتصاد العالمي وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع المعدن الأصفر إلى مزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة.

وينصح خبراء الذهب المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية.