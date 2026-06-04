مصادر لـ"صدى البلد": أكمل قرطام ينسحب من مجلس أمناء الحركة المدنية

كشفت مصادر داخل حزب المحافظين أن المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين انسحب من مجلس أمناء الحركة المدنية بشكل شخصي ، مؤكدة أنه حتى الآن لم ينسحب حزب المحافظين بشكل رسمي من الحركة المدنية.

وأشار المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حزب المحافظين سيدرس الانحساب من الحركة المدنية مؤكدا أن حزب المحافظين سيعقد غدا الجمعة اجتماع مع الحركة المدنية لتقييم الموقف.

وأكدت المصادر أن المجلس الرئاسي لحزب المحافظين عقد اجتماع أمس الأربعاء ، حيث استحوذ ملف التحالفات السياسية على جانب كبير من المناقشات؛ و ناقش الحضور خريطة التحالفات السياسية الحالية والمستقبلية، وتمت مناقشة الرؤية المرفوعة من "هيئة التحالفات السياسية" للحزب بشأن تحركاتها للفترة المقبلة، بهدف بناء تحالفات قوية تتوافق مع أيديولوجية الحزب، وتساهم في تحقيق أهدافه السياسية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

واختتمت المصادر: وفي نهاية اللقاء أكد المهندس أكمل على ضرورة مواصلة الحزب لجهوده التنظيمية والسياسية، وتكثيف عمل الهيئات والأمانات المختلفة خلال الفترة المقبلة.