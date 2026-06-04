قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 106.3 مليار جنيه.. خطة النواب توافق على مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027
خطة النواب توافق على موازنة البريد بقيمة 106.3 مليار جنيه للعام المالي 2026 /2027
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين طبقا للقانون
تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في واقعة البلطجة بالقاهرة الجديدة
رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان
استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام
جيش الاحتلال يبدأ بسحب قواته من جنوب لبنان
غربلة لمنظومة الدعم.. احذر امتلاك هذه الأشياء لعدم إيقاف التموين
في 6 ساعات.. الأهلي يعبر أزمة رحيل توروب| تفاصيل مثيرة
مدبولي: الغموض لا يزال يكتنف المشهد الإقليمي والتوترات تؤثر على أسعار النفط وسلاسل الإمداد
احذر يا عميد.. البرازيل تستعيد سداسي سوبر قبل ودية منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تنمية بشرية: الذكاء العاطفي مفتاح التميز والترقي في بيئات العمل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد خبير التنمية البشرية الدكتور طارق إلياس أن النجاح المهني والترقي الوظيفي لم يعد يعتمد فقط على الكفاءة الفنية أو الخبرات العملية، بل أصبح مرتبطًا بشكل كبير بمجموعة من المهارات الشخصية والسلوكية، وعلى رأسها الذكاء العاطفي، الذي يُعد  بحسب وصفه  أحد أهم مفاتيح التميز في بيئات العمل الحديثة.

الذكاء العاطفي أساس النجاح المهني

وأوضح خبير التنمية البشرية، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، إن الذكاء العاطفي يمثل القدرة على فهم المشاعر وإدارتها والتعامل مع الآخرين بوعي ومرونة، وهو ما يميز الموظف الناجح عن غيره داخل بيئة العمل.

وقال إن الموظف الذي يمتلك هذه المهارة يستطيع تجاوز الأزمات المهنية والتعامل مع الضغوط بشكل أفضل، ما ينعكس بشكل مباشر على أدائه وإنتاجيته.

 

القائد الحقيقي.. صناعة بيئة عمل داعمة

وفرّق “إلياس” بين المدير التقليدي والقائد الناجح، موضحًا أن المدير قد يركز فقط على تحقيق النتائج، بينما القائد الحقيقي يعمل على:

تهيئة بيئة عمل إيجابية.

إزالة العقبات أمام الموظفين.

دعم الفريق وتحفيزه.

تعزيز روح التعاون داخل المؤسسة

وأكد أن بيئة العمل الصحية تُعد أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الإبداع والإنجاز داخل المؤسسات.

الترقية لا تعتمد على الكفاءة الفنية فقط

وشدد خبير التنمية البشرية على أن الترقية الوظيفية لا تعتمد فقط على الأداء الفني، بل تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل:

القدرة على التعاون داخل الفريق.

الالتزام بمتطلبات العمل

أسلوب التعامل مع الإدارة والزملاء.

ولفت إلى أن بعض المؤسسات تنظر بعين الحذر إلى الموظف كثير الاعتراض، حتى وإن كانت ملاحظاته صحيحة، إذا لم تُطرح بأسلوب مهني مناسب.

 

إدارة الضغوط مهارة لا غنى عنها

وأشار “إلياس” إلى أن الضغوط في بيئة العمل أمر طبيعي، لكن القدرة على التعامل معها هي ما يصنع الفارق بين موظف وآخر.

وأوضح أن بعض العاملين يحققون أداءً أفضل تحت الضغط، بينما يعاني آخرون بسبب عدم الرضا أو ضعف التكيف مع طبيعة المهام.

تقليل الأخطاء يحمي المسار المهني

وأكد خبير التنمية البشرية أن تقليل الأخطاء المهنية يُعد من أهم عوامل الاستقرار الوظيفي، موضحًا أن الخطأ المتكرر غالبًا ما يكون السبب الرئيسي في التقييم السلبي للموظف.

كما شدد على أهمية الفصل بين العلاقات الشخصية والعملية، وعدم الحساسية الزائدة من النقد أو الخلافات داخل بيئة العمل.

 

الذكاء العاطفي.. مهارة الترقي الأولى

وأوضح “إلياس” أن الذكاء العاطفي يأتي في مقدمة المهارات المطلوبة للترقي والتطور الوظيفي، لأنه يساعد الموظف على:

تقبل النقد.

إدارة المواقف الصعبة.

تجنب الصدامات داخل العمل.

الحفاظ على علاقات مهنية مستقرة.

خمس مهارات أساسية للنجاح في سوق العمل

حدد خبير التنمية البشرية مجموعة من المهارات التي تمثل أساس النجاح المهني في العصر الحديث، وهي:

إتقان اللغة الإنجليزية.

مهارات استخدام الحاسب الآلي والبرامج الرقمية.

تطوير مهارات التواصل الفعّال.

الاهتمام بالصحة العامة واللياقة البدنية.

تحقيق قدر من الاستقرار أو الحرية المالية.

تطوير الذات والاعتراف بنقاط الضعف

أكد “إلياس” أن الاعتراف بنقاط الضعف هو الخطوة الأولى نحو التطوير الحقيقي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الموظفين يدركون ما ينقصهم من مهارات لكنهم يترددون في العمل على تحسينها.

ودعا إلى تبني ثقافة التعلم المستمر ومواجهة الذات بشكل صريح من أجل التقدم المهني.

نصائح مهنية مهمة للموظفين

اختتم خبير التنمية البشرية حديثه بعدد من النصائح، أبرزها:

عدم الإفراط في الحديث عن الحياة الشخصية داخل العمل.

التركيز على تطوير المهارات باستمرار.

الابتعاد عن الجدل غير المفيد.

السعي للمنافسة مع الذات لا مع الآخرين.

وأكد أن الطموح لا يتعارض مع الرضا، بل يجب أن يسير معه جنبًا إلى جنب لتحقيق التوازن والنجاح في الحياة المهنية.

التنمية البشرية المهارات الشخصية الذكاء العاطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

ترشيحاتنا

عمرو مصطفي

عمرو مصطفي يكشف كواليس تعاونه مع حماقي في ألبومه الجديد

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي: أغنية «غريبة الدنيا دي» بلحن بليغي الطابع

باسم سمرة

باسم سمرة يدعم أحمد سعد بطريقته الخاصة.. ويمازح جمهوره بأغنية "كوتي"

بالصور

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد