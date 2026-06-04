برلماني: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، إلى جانب مناقشة ترتيبات زيارة بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية إلى مصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار.



نقل التكنولوجيا والخبرات



وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن العلاقات بين مصر وأيرلندا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الدولة على الارتقاء بهذه العلاقات والاستفادة من الخبرات الأيرلندية في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الصناعة المصرية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

قطاعات ذات أولوية



وأوضح هاشم أن استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة حددت عدداً من الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف تنميتها وجذب استثمارات جديدة إليها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها صناعة الأدوية وخاصة المواد الفعالة، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والإلكترونيات.

وأضاف أن الشركات الأيرلندية تمتلك خبرات متراكمة في هذه المجالات بما يمكنها من الإسهام في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصناعية المصرية.



مجلس أعمال مشترك



وأشار الوزير إلى أهمية أن تدرس بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية، خلال زيارتها المرتقبة إلى مصر، إمكانية تشكيل مجلس أعمال مصري أيرلندي مشترك لدعم جهود زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكداً التزام وزارة الصناعة بتقديم كافة أشكال الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الأيرلندية العاملة في السوق المصرية.



استثمارات أيرلندية جديدة



من جانبه، أكد أيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم شركائها في المنطقة، مشيراً إلى اهتمام عدد من الشركات الأيرلندية العاملة في مجالات الأدوية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي بضخ استثمارات جديدة في مصر، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للاستثمار والفرص الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.