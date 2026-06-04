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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق جمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب شخصين باصابات متفرقة على  طريق رافد جمصه- طلخا  أمام مول المنصورة الجديد بمحافظة الدقهلية، وذلك اثر وقوع  تصادم سيارة ربع نقل فى الرصيف وانقلابها.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع  تصادم سيارة ربع نقل في الرصيف وانقلابهامما أدى إلى إصابة اثنين .


وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ

حيث اصيب شخص مجهول الاسم والعنوان  فى العقد الرابع من عمره  بتزيف بالمخ
ما بعد الارتجاج
كسر بالعمود الفقرى
احمد عزمى محمد عبد السلام 31 عاما مقيم  كفر الترعة القديم شربين بكسر مفتوح بالقدم اليسرى
كدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

الدقهليه جمصه طلخا مديرية

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