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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس «عون» على مقتـ.ــل جندي من قوات اليونيفيل جنوب لبنان

الرئيس عون
الرئيس عون
محمود نوفل

عبّر الرئيس اللبناني جوزاف عون عن إدانته واستنكاره لاستشهاد أحد عناصر قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، وإصابة عدد من زملائه جراء الاعتداء الذي استهدف موقعاً للقوات الدولية قرب مرجعيون.

ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية ؛ فقد شدد الرئيس عون على أن استشهاد العنصر الدولي في الجنوب يشكّل دليلاً إضافياً على أن العالم لم يترك لبنان وحيداً، وأن هذه القوات مؤمنة بمهمتها وبضرورة إرساء الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة عموماً.

كما أشاد “عون” بالتضحيات التي تقدمها "اليونيفيل" في الجنوب، والتي تمتزج بتضحيات الأهالي والمدنيين والعسكريين والعاملين في مجالي الإسعاف والإغاثة.

وتقدّم الرئيس عون من قائد "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيارا ومن عائلة الجندي الشهيد بأحرّ التعازي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

لبنان قوات اليونيفيل الرئيس جوزاف عون الرئاسة اللبنانية الأمم المتحدة

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