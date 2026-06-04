قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟
النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا
أمن الخليج خط أحمر.. أبرز رسائل مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة
سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه
إبراهيم حسن: أثق تمامًا في محمد هاني لكنه لا يستطيع إيقاف نجوم العالم وحده
نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي
1130 دولاراً مرتب | الحكومة تعلن عن 48 فرصة عمل بالخارج.. شروط ورابط التقديم
بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر الحركة الدبلوماسية الجديدة لسفراء مصر بالخارج
انسحاب الاحتلال أولا.. حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
كلمتان يحبهم الله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
110 جنيهات.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان : رفع 260 طن مخلفات متنوعة بطريق بديل السادات وتكثيف النظافة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ومشروع النظافة بقيادة المهندس أحمد حلفاوى لتنفيذ منظومة النظافة وتحقيق أعلى معدلات الأداء الميدانى.

فى إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وجهود المحافظة المستمرة لتحسين المظهر الحضارى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الأحياء السكنية .

فقد نجحت الجهود فى تنفيذ أعمال رفع نحو 260 طن من المخلفات المتنوعة التى تسببت فى إعاقة حركة المركبات والسيارات بطريق بديل السادات حيث تم نقلها والتخلص منها بصورة آمنة من خلال رفعها إلى المدفن المحكوم بالعلاقى بما يسهم فى تحسين السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى للمنطقة.

تكثيف أعمال النظافة بالأحياء


وفى السياق ذاته، واصلت فرق النظافة أعمالها اليومية بنطاق أحياء مدينة أسوان المختلفة حيث تم تنفيذ أعمال رفع المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات ، إلى جانب أعمال الكنس اليدوى والآلى داخل أحياء غرب وشرق وجنوب والصداقة الجديدة ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على النظافة العامة والإرتقاء بالمشهد الحضارى بمختلف المناطق.
تكامل مع إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجهود تعكس التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى فى تنفيذ محاور إستراتيجية العمل الأهلى بالمحافظة، وتسهم فى دعم عدد من القطاعات التنموية الحيوية.
ففى قطاع التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والبنية الأساسية، تساهم أعمال النظافة ورفع المخلفات فى تحسين المظهر الحضارى ورفع كفاءة المشهد البصرى داخل الأحياء والمناطق السكنية.
أما فى قطاع تنمية الإقتصاد والمجتمع المحلى، فتدعم هذه الجهود نشر ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعى وتنمية مهارات الشباب، بما يعزز فرص المشاركة الفاعلة فى جهود التنمية.
وفى قطاع البيئة والتكيف المناخى والتنمية الخضراء، تسهم الحملات فى الحفاظ على البيئة المحلية، والحد من مصادر التلوث، وتعزيز الوعى البيئى لدى المواطنين، فضلاً عن دعم التوجه نحو بيئة أكثر إستدامة.
وفى قطاع التنمية السكانية والإجتماعية والصحية والرعاية المتكاملة ، عبر دعم التماسك المجتمعى، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والصحية داخل المجتمع.

تعكس هذه الجهود إيجابياً دعم التماسك المجتمعى داخل مختلف المناطق من خلال توفير بيئة نظيفة وآمنة ومحفزة تلبى احتياجات المواطنين وترفع من مستوى رضاهم وجودة حياتهم .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

كأس عاصمة مصر

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وإنبي والقناة الناقلة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

مدحت شلبي

هل يشارك الأهلي بدلًا من الزمالك في أفريقيا؟.. مدحت شلبي يرد

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

ترشيحاتنا

نابولي

نابولي يعلن رحيل كونتي عن الفريق

انبي

موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وانبي

وليد سليمان

الأهلي يعلن رحيل وليد سليمان عن منصبه في قطاع الناشئين

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أعراض الإصابة بالزائدة الدودية.. عرض يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

آلام المفاصل بعد الخمسين ليست بسبب شيخوخة.. تمارين تقوي العظام وتخفف خشونة الركبة

تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد