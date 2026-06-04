أسوان : رفع 260 طن مخلفات متنوعة بطريق بديل السادات وتكثيف النظافة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ومشروع النظافة بقيادة المهندس أحمد حلفاوى لتنفيذ منظومة النظافة وتحقيق أعلى معدلات الأداء الميدانى.

فى إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وجهود المحافظة المستمرة لتحسين المظهر الحضارى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الأحياء السكنية .

فقد نجحت الجهود فى تنفيذ أعمال رفع نحو 260 طن من المخلفات المتنوعة التى تسببت فى إعاقة حركة المركبات والسيارات بطريق بديل السادات حيث تم نقلها والتخلص منها بصورة آمنة من خلال رفعها إلى المدفن المحكوم بالعلاقى بما يسهم فى تحسين السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى للمنطقة.

تكثيف أعمال النظافة بالأحياء



وفى السياق ذاته، واصلت فرق النظافة أعمالها اليومية بنطاق أحياء مدينة أسوان المختلفة حيث تم تنفيذ أعمال رفع المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات ، إلى جانب أعمال الكنس اليدوى والآلى داخل أحياء غرب وشرق وجنوب والصداقة الجديدة ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على النظافة العامة والإرتقاء بالمشهد الحضارى بمختلف المناطق.

تكامل مع إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجهود تعكس التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى فى تنفيذ محاور إستراتيجية العمل الأهلى بالمحافظة، وتسهم فى دعم عدد من القطاعات التنموية الحيوية.

ففى قطاع التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والبنية الأساسية، تساهم أعمال النظافة ورفع المخلفات فى تحسين المظهر الحضارى ورفع كفاءة المشهد البصرى داخل الأحياء والمناطق السكنية.

أما فى قطاع تنمية الإقتصاد والمجتمع المحلى، فتدعم هذه الجهود نشر ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعى وتنمية مهارات الشباب، بما يعزز فرص المشاركة الفاعلة فى جهود التنمية.

وفى قطاع البيئة والتكيف المناخى والتنمية الخضراء، تسهم الحملات فى الحفاظ على البيئة المحلية، والحد من مصادر التلوث، وتعزيز الوعى البيئى لدى المواطنين، فضلاً عن دعم التوجه نحو بيئة أكثر إستدامة.

وفى قطاع التنمية السكانية والإجتماعية والصحية والرعاية المتكاملة ، عبر دعم التماسك المجتمعى، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والصحية داخل المجتمع.

تعكس هذه الجهود إيجابياً دعم التماسك المجتمعى داخل مختلف المناطق من خلال توفير بيئة نظيفة وآمنة ومحفزة تلبى احتياجات المواطنين وترفع من مستوى رضاهم وجودة حياتهم .