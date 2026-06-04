القبض على شخص رفض دفع الأجرة بعد استقلاله لسيارة نقل ذكي بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر " سائق تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكى" من قيام أحد الأشخاص بإستقلال السيارة رفقته ورفضه دفع الأجرة عقب توصيله لإحدى المناطق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الركاب لقيامه بتاريخ 25/ مايو المنقضى بإستقلال السيارة صحبته والقيام بعدد من التنقلات ورفض دفع الاجرة عقب وصوله .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.