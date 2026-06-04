خبير تربوي: استدامة الإصلاح التعليمي مرهونة بالخطة الاستراتيجية للدولة

أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التعليم السابق والخبير التربوي، أن استدامة الإرادة المؤسسية داخل قطاع التعليم لا تتأثر بتغيير الحقائب الوزارية، نظرا لوجود خطة استراتيجية واضحة تعمل الدولة على تنفيذها بشكل متكامل.



خطة استراتيجية تم إعدادها

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة التربية والتعليم تعمل في إطار خطة استراتيجية تم إعدادها وفق أسس ومعايير حديثة، تتماشى مع المتغيرات العالمية، وتندرج ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يضمن استمرارية العمل دون توقف أو تغيير في الاتجاه العام للسياسات التعليمية.

خطة قومية تتبناها القيادة

وأضاف أن هذه الخطة تعد خطة قومية تتبناها القيادة السياسية، وتشمل قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها، وبالتالي فإن أي وزير يتولى المسؤولية يكون دوره الأساسي هو تنفيذ هذه الرؤية وليس تغييرها.

وأشار الخبير التربوي إلى أن تغيير الوزراء لا يعني تغيير السياسات، بل يتم العمل داخل نفس الإطار الاستراتيجي للدولة، مع تطوير آليات التنفيذ بما يتناسب مع المرحلة، مؤكدًا أن هذا النهج يضمن استقرار العملية التعليمية واستمراريتها.

خطة واضحة المعالم

وشدد على أن وزارة التربية والتعليم تشهد قفزات متتالية في التطوير، نتيجة الالتزام بخطة واضحة المعالم، يتم تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق أهداف الدولة في بناء نظام تعليمي حديث ومتطور.



واختتم عبد التواب بالتأكيد على أن التعليم في مصر يسير وفق رؤية استراتيجية ثابتة، تضمن الاستمرارية وعدم التوقف عند تغير الأشخاص، بل تركز على تحقيق أهداف الدولة طويلة المدى في تطوير الإنسان المصري.