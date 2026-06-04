الحديدي: "وحدة لمّ الشمل" التابعة للأزهر تنجح في إعادة التوافق بين نحو 215 ألف أسرة مصرية

أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، أن الأزهر يواصل جهوده لدعم استقرار الأسرة المصرية من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التوعوية الموجهة للمقبلين على الزواج والمتزوجين، بهدف الحد من الخلافات الأسرية وتعزيز التفاهم بين أفراد الأسرة.

وقال أسامة الحديدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن «وحدة لمّ الشمل» التابعة للأزهر نجحت في إعادة التوافق بين نحو 215 ألف أسرة مصرية كانت تواجه مشكلات وخلافات وصلت إلى مرحلة الانفصال، مشيرًا إلى أن جهود الصلح تمت حفاظًا على تماسك الأسرة ومصلحة الأبناء.

تقديم حلول عملية

وأضاف أن الأزهر أطلق مبادرات متخصصة للتأهيل قبل الزواج، تضمنت إعداد معالجات علمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في علم النفس والفقه والشريعة، بهدف رفع الوعي بالمسؤوليات الأسرية وتقديم حلول عملية للتحديات التي قد تواجه الأزواج، بما يسهم في بناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة المشكلات بأساليب علمية وشرعية.