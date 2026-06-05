وكيل توروب: المدرب كسب الزمالك 3/0 وقت الأزمات.. وطلب هذه الصفقات

أكد فراس علي، وكيل المدير الفني السابق للأهلي توروب، أن المدرب لم يتحدث يومًا بشكل سلبي عن النادي الأهلي، مشددًا على قوة العلاقة التي جمعته بالنادي طوال فترة عمله.

وقال فراس علي، خلال تصريحات لبرنامج "من القاهرة" مع الإعلامي كريم رمزي عبر قناة أون سبورت ماكس: " بتعامل مع الأهلي منذ 10 سنوات، وبعتبر نفسي مشجعًا للنادي، ولم يحدث أي سوء فهم بيني وبين الإدارة".

وأضاف: "توروب وجه الشكر لإدارة الأهلي، فهو رجل محترف للغاية، لكنه تلقى عروضًا أخرى، كما أن هناك ظروفًا خارجية كانت خارجة عن إرادته".

وأوضح وكيل المدرب أن توروب كان يرى أنه فقد بعض النقاط في عدد من المباريات بسبب قرارات تحكيمية، لكنه تقبل الأمر في النهاية، مؤكدًا أن كرة القدم دائمًا ما تحمل النجاح والفشل.

وتابع: "للأسف انتهت رحلة توروب مع الأهلي، رغم أنه كان يعمل بكل احترافية، وكرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج".

وكشف فراس علي عن وجود بعض المشكلات داخل الفريق قبل مواجهة الزمالك، إلا أن المدرب تعامل معها بهدوء ونجح في قيادة الأهلي لتحقيق فوز كبير بنتيجة 3-0.

واختتم تصريحاته قائلًا: "عندما تولى توروب المهمة، طلب الحصول على ثلاث فترات انتقالات من أجل بناء الفريق والتعاقد مع عناصر جديدة. كان بحاجة إلى مهاجم ومدافع، لكن المهاجم الذي انضم للفريق لم يحالفه التوفيق ولم يقدم الإضافة المنتظرة".