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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنيس بوجلبان يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

أنيس بوجلبان
أنيس بوجلبان
رباب الهواري

استقر التونسي أنيس بوجلبان، المدير الجديد للجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي، على موعد حضوره إلى القاهرة من أجل بدء مهام عمله رسميًا داخل القلعة الحمراء، وذلك بعد الانتهاء من ارتباطاته الحالية مع المنتخب الأولمبي التونسي.

وكان بوجلبان قد وقع بالفعل على عقود توليه المسؤولية داخل الأهلي خلال الفترة الماضية، إلا أن إدارة النادي فضلت تأجيل الإعلان الرسمي عن التعاقد تقديرًا للاتحاد التونسي، واحترامًا لارتباط المدرب بمهمته الحالية مع المنتخب الأولمبي.

انطلاق المهمة بعد نهاية الارتباط الدولي

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن بوجلبان سيصل إلى القاهرة فور انتهاء مهمته مع منتخب تونس الأولمبي، والتي تتبقى عليها أيام قليلة، على أن يبدأ مباشرة في ممارسة اختصاصاته المتعلقة بمتابعة اللاعبين واكتشاف المواهب ودعم منظومة التعاقدات بالنادي.

وأضافت المصادر، أن الإدارة أنهت جميع الترتيبات الخاصة ببدء عمل المدير التونسي، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن توليه رئاسة لجنة الإسكاوتنج بمجرد وصوله إلى القاهرة وبدء مباشرة مهامه داخل قطاع الكرة.

الأهلي يواصل إعادة هيكلة قطاع الكرة

وفي سياق متصل، يواصل النادي الأهلي تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة كرة القدم، من خلال إجراء عدد من التعديلات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة العمل داخل مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، أعلن الأهلي تعيين الدكتور عبد الله شحاتة مستشارًا قانونيًا لقطاع كرة القدم، ضمن حزمة من القرارات التي اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

خطة تطوير شاملة للمرحلة المقبلة

وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية الإدارة الحمراء لإعادة هيكلة قطاع الكرة بما يتواكب مع طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الإدارة أو الجوانب الفنية والتنظيمية، بما يضمن تعزيز الاستقرار ودعم فرق النادي المختلفة لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات.

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