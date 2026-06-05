محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن عن اختيار محمد رمضان، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية، ضمن تشكيل هيئة مكتب الأمانة برئاسة النائب الدكتور سمير صبري.

تشكيلات مستقبل وطن

وجاء التشكيل الجديد في إطار خطة الحزب لتطوير الأداء الحزبي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك وفق الرؤية التنظيمية التي يقودها النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والهادفة إلى الدفع بعناصر تمتلك الخبرة والكفاءة في مختلف الملفات الحيوية، وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاستثماري.

تشكيل أمانة الاستثمار المركزية

ويأتي تشكيل أمانة الاستثمار المركزية ضمن جهود حزب مستقبل وطن لتعزيز دوره في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال الاستعانة بنخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات القادرين على الإسهام في طرح رؤى ومبادرات تدعم مناخ الاستثمار وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية الاقتصادية.

ويضم التشكيل الجديد عددًا من الشخصيات والخبرات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، بما يعزز من قدرة الأمانة على أداء دورها خلال الفترة المقبلة، ويسهم في دعم جهود الحزب في مختلف القضايا المرتبطة بالاستثمار والتنمية.