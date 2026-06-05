عمرو أديب عن التحول للدعم النقدي : ما يهمني عدم زيادة الأعباء على المواطنين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يعني منح المواطنين أموالًا في يديهم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الخطة التي وضعتها الحكومة تفيد بأن هناك بطاقة أخرى غير النظام المعمول به حاليًّا، حيث يضاف إليها رصيد الدعم، ولا تستخدم إلا لشراء سلع تموينية بها.

وأشار إلى أنه من الواضح حتى الآن أن الخبز خارج هذه المنظومة، موضحًا أن الحكومة لها أن تفعل ما تشاء لكن يجب ألا تزيد الأعباء أو الضغوط على المواطنين.

ونوه بأن هناك فلسفة ما تم وضعها في هذا التحوُّل التاريخي لا سيما أن الحكومة تحدثت عن تقسيم المنظومة إلى شرائح، مجددًا التأكيد على أنه لا يجب أن يتسبب الأمر في زيادة الأعباء.

وأكد أنه يجب حساب الأمر وفقًا لنسب التضخم المتوقعة في الفترة المقبلة لا سيما أنه قد تسجل ارتفاعًا جراء هذا التحول، وقال: «السؤال هنا هو هل ستباع السلعة بنفس السعر؟.. الناس تعيش على ميزانية دقيقة ولا يوجد لديهم توافيق أو تباديل كثيرة».

ودعا أديب، إلى التريث في التحول لهذا النظام في الدعم، وأن يتم وضع نموذج بما يساهم في تقديم دراسة شاملة للمنظومة وكيفية تنفيذها وتفادي أي مشكلات بها، موضحًا أن أهم ما يشغله هم كمية السلع وأسعارها بهذه المنظومة.