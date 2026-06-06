أسود تحرس التاريخ.. قصة كوبري قصر النيل الذي أسر قلوب المصريين

لم يكن مجرد جسر يعبر فوق مياه النيل، بل تحول على مدار أكثر من قرن ونصف إلى أحد أبرز رموز العاصمة المصرية وشاهد حي على تحولات القاهرة الحديثة ففي السادس من يونيو من كل عام، تستعيد مصر ذكرى افتتاح كوبري قصر النيل، ذلك المعلم التاريخي الذي ارتبط بوجدان المصريين وأصبح جزءًا من ذاكرة المدينة وحكاياتها اليومية.

افتتاح ملكي يحمل اسم الخديو إسماعيل

في مثل هذا اليوم من عام 1933، افتتح الملك فؤاد الأول الكوبري الحالي وأطلق عليه اسم «كوبري الخديو إسماعيل» تخليدا لذكرى والده الخديو إسماعيل، صاحب المشروع الأصلي الذي غير شكل القاهرة في القرن التاسع عشر ورغم التسمية الرسمية، ظل اسم «كوبري قصر النيل» هو الأكثر حضورا في الوجدان الشعبي حتى استقر رسميا مع مرور الزمن.

بلغ طول الكوبري الجديد نحو 382 مترًا وعرضه 20 مترًا، ليصبح أحد أكبر المشروعات الهندسية في مصر آنذاك.

تكون من ثمانية أجزاء رئيسية، من بينها جزء متحرك بطول 64 مترًا من جهة ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حاليا)، خُصص للسماح بمرور المراكب والسفن عبر النيل، وكان يُفتح ويُغلق يدويا بواسطة نظام من التروس الميكانيكية.

كما ضم الكوبري جزأين نهائيين يبلغ طول كل منهما 46 مترا، إلى جانب خمسة أجزاء وسطية بطول 50 مترًا لكل جزء. واعتمدت أعمال التأسيس على دعائم من الدبش المغطى بطبقة من الحجر الجيري الصلب، فيما نُفذت الأساسات باستخدام تقنية الهواء المضغوط، التي كانت تُعد من أكثر الأساليب الهندسية تطورًا في ذلك الوقت.

ولضمان كفاءة الكوبري وقدرته على استيعاب الحركة المتزايدة، صُممت فتحاته لتحمل أوزانا تصل إلى 40 طنًا، مع إمكانية مرور عربات متتابعة يصل وزن الواحدة منها إلى ستة أطنان، ما جعله إنجازا هندسيًا بارزا وأسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والربط بين ضفتي النيل.

حلم الخديو إسماعيل لتحويل القاهرة إلى مدينة أوروبية

تعود جذور الحكاية إلى عام 1868 عندما قرر الخديو إسماعيل إنشاء جسر دائم يربط بين ميدان الإسماعيلية «ميدان التحرير حاليا» وجزيرة الزمالك، ضمن مشروعه الطموح لتحديث القاهرة على النسق الأوروبي.

وبدأت أعمال البناء عام 1869 بواسطة شركة «فيف ليل» الفرنسية، قبل أن يُفتتح رسميا عام 1872 كأول كوبري ثابت لعبور نهر النيل من منبعه إلى مصبه وكان الكوبري آنذاك بطول 406 أمتار وعرض 10.5 متر، وشكل نقلة نوعية في حركة النقل بين ضفتي النهر.

أسود تحرس النيل

الأسود الأربعة البرونزية الشهيرة التي تتصدر مداخل الكوبري، فقد صممها الفنان الفرنسي الشهير جاكمار، وأصبحت مع مرور الزمن واحدة من أشهر أيقونات القاهرة وعندما تقرر هدم الكوبري القديم وإنشاء آخر جديد عام 1930، جرى نقل هذه الأسود إلى مواقعها الحالية حفاظًا على قيمتها التاريخية والرمزية.

من ممر للعبور إلى أيقونة للعاصمة

شهد كوبري قصر النيل أعمال تطوير وتوسعة عديدة لمواكبة النمو العمراني والمروري في قلب القاهرة، لكنه حافظ على طابعه التاريخي الذي يميزه عن غيره من الكباري.

لم يعد الكوبري مجرد طريق يربط بين ضفتي النيل، بل تحول إلى مساحة مفتوحة للحياة اليومية، يقصده الشباب والعائلات والسياح للاستمتاع بمشهد النهر والتقاط الصور واستحضار عبق القاهرة القديمة.

وبعد 154 عاما من افتتاح أول نسخة منه، لا يزال كوبري قصر النيل يقف شامخا كواحد من أبرز شواهد التاريخ المصري الحديث ورمزًا خالدًا لعاصمة لا تتوقف عن رواية حكاياتها.