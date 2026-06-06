قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الحبة الكاملة | تفاصيل
تحسين أجور العاملين بالإسعاف..الرئيس السيسي يوجه بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية
حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة
بعد واقعة الطبيب المزيف.. خطوات بسيطة لحماية نفسك من النصابين
انخفاضات تتجاوز 150 جنيهًا.. تراجع غير مسبوق في أسعار الأسماك بالسوق
المجلس القومي للطفولة يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم والدقهلية
مواطنة تشتكي لرئيس الوزراء من مخلفات الحفر بالسيدة عائشة..ومدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التطوير
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية
وزير البترول: التوسع بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير قطاع التعدين والمعادن
ننشر تفاصيل“إعلان القاهرة” للتعاون الدولي في التعليم تحت شعار "المهارات التي تصنع المستقبل"
بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر
في ختام منتدى التعليم التقني| عبد اللطيف:"إعلان القاهرة"محطة سياسية واستراتيجية مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسود تحرس التاريخ.. قصة كوبري قصر النيل الذي أسر قلوب المصريين

كوبر قصر النيل
كوبر قصر النيل
أمينة الدسوقي

لم يكن مجرد جسر يعبر فوق مياه النيل، بل تحول على مدار أكثر من قرن ونصف إلى أحد أبرز رموز العاصمة المصرية وشاهد حي على تحولات القاهرة الحديثة ففي السادس من يونيو من كل عام، تستعيد مصر ذكرى افتتاح كوبري قصر النيل، ذلك المعلم التاريخي الذي ارتبط بوجدان المصريين وأصبح جزءًا من ذاكرة المدينة وحكاياتها اليومية.

افتتاح ملكي يحمل اسم الخديو إسماعيل

في مثل هذا اليوم من عام 1933، افتتح الملك فؤاد الأول الكوبري الحالي وأطلق عليه اسم «كوبري الخديو إسماعيل» تخليدا لذكرى والده الخديو إسماعيل، صاحب المشروع الأصلي الذي غير شكل القاهرة في القرن التاسع عشر ورغم التسمية الرسمية، ظل اسم «كوبري قصر النيل» هو الأكثر حضورا في الوجدان الشعبي حتى استقر رسميا مع مرور الزمن.

بلغ طول الكوبري الجديد نحو 382 مترًا وعرضه 20 مترًا، ليصبح أحد أكبر المشروعات الهندسية في مصر آنذاك.

تكون من ثمانية أجزاء رئيسية، من بينها جزء متحرك بطول 64 مترًا من جهة ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حاليا)، خُصص للسماح بمرور المراكب والسفن عبر النيل، وكان يُفتح ويُغلق يدويا بواسطة نظام من التروس الميكانيكية.

كما ضم الكوبري جزأين نهائيين يبلغ طول كل منهما 46 مترا، إلى جانب خمسة أجزاء وسطية بطول 50 مترًا لكل جزء. واعتمدت أعمال التأسيس على دعائم من الدبش المغطى بطبقة من الحجر الجيري الصلب، فيما نُفذت الأساسات باستخدام تقنية الهواء المضغوط، التي كانت تُعد من أكثر الأساليب الهندسية تطورًا في ذلك الوقت.

ولضمان كفاءة الكوبري وقدرته على استيعاب الحركة المتزايدة، صُممت فتحاته لتحمل أوزانا تصل إلى 40 طنًا، مع إمكانية مرور عربات متتابعة يصل وزن الواحدة منها إلى ستة أطنان، ما جعله إنجازا هندسيًا بارزا وأسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والربط بين ضفتي النيل.

حلم الخديو إسماعيل لتحويل القاهرة إلى مدينة أوروبية

تعود جذور الحكاية إلى عام 1868 عندما قرر الخديو إسماعيل إنشاء جسر دائم يربط بين ميدان الإسماعيلية «ميدان التحرير حاليا» وجزيرة الزمالك، ضمن مشروعه الطموح لتحديث القاهرة على النسق الأوروبي.

وبدأت أعمال البناء عام 1869 بواسطة شركة «فيف ليل» الفرنسية، قبل أن يُفتتح رسميا عام 1872 كأول كوبري ثابت لعبور نهر النيل من منبعه إلى مصبه وكان الكوبري آنذاك بطول 406 أمتار وعرض 10.5 متر، وشكل نقلة نوعية في حركة النقل بين ضفتي النهر.

أسود تحرس النيل

الأسود الأربعة البرونزية الشهيرة التي تتصدر مداخل الكوبري، فقد صممها الفنان الفرنسي الشهير جاكمار، وأصبحت مع مرور الزمن واحدة من أشهر أيقونات القاهرة وعندما تقرر هدم الكوبري القديم وإنشاء آخر جديد عام 1930، جرى نقل هذه الأسود إلى مواقعها الحالية حفاظًا على قيمتها التاريخية والرمزية.

من ممر للعبور إلى أيقونة للعاصمة

شهد كوبري قصر النيل أعمال تطوير وتوسعة عديدة لمواكبة النمو العمراني والمروري في قلب القاهرة، لكنه حافظ على طابعه التاريخي الذي يميزه عن غيره من الكباري.

لم يعد الكوبري مجرد طريق يربط بين ضفتي النيل، بل تحول إلى مساحة مفتوحة للحياة اليومية، يقصده الشباب والعائلات والسياح للاستمتاع بمشهد النهر والتقاط الصور واستحضار عبق القاهرة القديمة.

 وبعد 154 عاما من افتتاح أول نسخة منه، لا يزال كوبري قصر النيل يقف شامخا كواحد من أبرز شواهد التاريخ المصري الحديث ورمزًا خالدًا لعاصمة لا تتوقف عن رواية حكاياتها.

قصة كوبري قصر النيل أسود تحرس التاريخ ذكرى افتتاح كوبري قصر النيل الخديو إسماعيل الملك فؤاد الأول كوبري الخديو إسماعيل كوبري قصر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

يورتشيتش

لن أنسى الأسود.. يوريشتش يودع بيراميدز برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| جدل برلماني بشأن التحول للدعم النقدي.. ومطالب بخطة واضحة قبل التطبيق

مجلس النواب

برلماني: توسيع دور المؤسسات الدولية في دعم الاقتصادات الناشئة يدعم خطط الإصلاح

أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن تعقد ندوة تثقيفية

“محاسب اليوم.. قائد اقتصاد الغد” في ندوة أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن

بالصور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

لوك لافت.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد