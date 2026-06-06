قطر تدين اعتداء إسرائيلي استهدف دورية للجيش اللبناني

أدانت دولة قطر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية، وأدى إلى مقتل ضابطين وعسكري، وعدّته تصعيدًا خطيرا وانتهاكا سافرا ل الجمهورية اللبنانية الشقيقة وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.



ودعت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) بكامل بنوده.

وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزّز استقرارها وازدهارها، كما عبّرت عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب لبنان.