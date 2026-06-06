رد صادم من سلوت بعد تلقيه عرضا جديدا للتدريب في الدوري الانجليزي.. ماذا فعل؟

تلقى المدرب الهولندي آرني سلوت عرضًا سريعًا للعودة إلى العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أيام قليلة من رحيله عن تدريب ليفربول إثر تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الماضي.

كان ليفربول قد أعلن مؤخرًا إنهاء تعاقده مع سلوت بعد فترة لم تحقق خلالها النتائج المنتظرة، خاصة في موسمه الثاني مع الفريق، قبل أن يتجه النادي للتعاقد مع أندوني إيراولا لقيادة المشروع الفني الجديد في ملعب أنفيلد.

سلوت يودع جماهير ليفربول

ودع سلوت جماهير ليفربول برسالة مؤثرة عقب نهاية رحلته مع الفريق، مسترجعًا أبرز المحطات التي عاشها داخل أسوار "أنفيلد" خلال الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للريدز.

وأكد المدرب الهولندي أن التتويج بالدوري سيظل اللحظة الأبرز في مسيرته مع النادي، مشيرًا إلى أن الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عمل جماعي وجهود كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني وكافة العاملين داخل النادي.

وأوضح سلوت أن مشاركة الجماهير فرحة التتويج منحت اللقب طابعًا خاصًا، مؤكدًا أن مشاهد الاحتفالات التي شهدتها شوارع المدينة ستبقى محفورة في ذاكرته لسنوات طويلة.

واستعاد المدير الفني السابق لليفربول واحدة من أكثر الفترات صعوبة داخل النادي، والمتمثلة في وفاة اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث مأساوي، مشيدًا بالدعم الكبير الذي أظهرته جماهير ليفربول خلال تلك اللحظات المؤلمة.

ووجه سلوت الشكر إلى لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، بالإضافة إلى إدارة النادي وكل من ساهم في دعمه منذ وصوله إلى ليفربول، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من ثقافة النادي وتاريخه العريق خلال فترة وجوده.

عرض تدريب جديد لـ سلوت

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، لم ينتظر سلوت طويلًا قبل أن يتلقى أول عرض رسمي للعودة إلى مقاعد التدريب، حيث أبدى فولهام اهتمامًا بالتعاقد معه لخلافة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، الذي بات قريبًا من خوض تجربة جديدة خارج النادي اللندني.

وجاء تحرك فولهام في إطار سعيه لحسم ملف المدير الفني الجديد مبكرًا استعدادًا للموسم المقبل، خاصة مع التغييرات المتوقعة في الجهاز الفني والإداري للنادي.

ورأت إدارة الفريق أن سلوت يمتلك خبرات كافية في الكرة الإنجليزية رغم النهاية غير المثالية لتجربته مع ليفربول، وهو ما دفعها للتواصل معه فور توافره في سوق المدربين.

المفاجأة تمثلت في موقف المدرب الهولندي، الذي رفض العرض المقدم إليه، مفضلًا عدم التسرع في اتخاذ خطوة تدريبية جديدة بعد فترة قصيرة من مغادرته ليفربول.

وتشير التقارير إلى أن سلوت يدرس خياراته بعناية، في انتظار فرصة يراها أكثر ملاءمة لطموحاته المهنية خلال المرحلة المقبلة.