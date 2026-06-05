إرث من الأزمات ينتظر إيراولا.. 4 ألغام زرعها سلوت في طريق ليفربول

لم يكن رحيل الهولندي أرني سلوت عن قيادة ليفربول مجرد تغيير فني عابر، بل جاء بمثابة إسدال الستار على مرحلة أثارت الكثير من الجدل وخلفت وراءها أسئلة ثقيلة حول مستقبل الفريق وبينما يستعد الإسباني أندوني إيراولا لبدء مهمته الجديدة في "أنفيلد"، يجد نفسه أمام تحديات معقدة فرضتها نتائج ومشكلات تراكمت خلال الفترة الماضية.

وفي الوقت الذي يعلق فيه جمهور "الريدز" آمالاً كبيرة على المدرب الجديد لإعادة الفريق إلى سكة المنافسة، تبدو المهمة أكثر صعوبة مما تبدو عليه، في ظل أربع أزمات رئيسية تنتظر حلولاً عاجلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

هوية مفقودة من ماكينة أهداف إلى فريق بلا أنياب

على مدار الموسم الماضي، افتقد ليفربول كثيرا من السمات التي صنعت هيبته الهجومية لسنوات طويلة فالفريق الذي اعتاد فرض إيقاعه السريع وإرهاق منافسيه بالهجمات المتتالية، بدا عاجزا في كثير من المناسبات عن صناعة الفرص أو ترجمتها إلى أهداف.

ولم تقتصر المعاناة على الجانب الهجومي فقط، بل امتدت إلى الخط الخلفي الذي فقد تماسكه بشكل لافت، لتتحول الأخطاء الدفاعية إلى مشهد متكرر كلف الفريق نقاطاً ثمينة وأفقده الاستقرار الذي طالما تميز به في المواسم السابقة.

الضغط العالي يتراجع والوسط يفقد السيطرة

لطالما كان الضغط المكثف أحد أبرز أسلحة ليفربول في مواجهة خصومه، إلا أن هذه الميزة تراجعت بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة.

ظهر الفريق في العديد من المباريات أقل حيوية من منافسيه، مع انخفاض ملحوظ في الجاهزية البدنية والقدرة على استعادة الكرة سريعاً ونتيجة لذلك، أصبح خط الوسط أكثر عرضة للاختراق، بينما فقد الفريق السيطرة على مجريات مباريات مهمة أمام منافسين مباشرين.

صفقات بملايين الدولارات خارج دائرة التأثير

رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها إدارة النادي في سوق الانتقالات، فإن عددا من الصفقات الجديدة لم يتمكن من تقديم الإضافة المنتظرة.

وعانى بعض اللاعبين من قلة المشاركات أو من أدوار فنية لم تتناسب مع إمكاناتهم، ما انعكس سلباً على مردودهم داخل الملعب وأثار تساؤلات حول مدى الاستفادة الحقيقية من التعاقدات التي كلفت خزائن النادي مبالغ ضخمة.

غرفة ملابس متوترة التحدي الأخطر أمام المدرب الجديد

إذا كانت المشكلات الفنية قابلة للحل بالتدريبات والتكتيك، فإن استعادة الانسجام داخل غرفة الملابس قد تكون المهمة الأكثر تعقيداً أمام إيراولا.

فخلال المرحلة الماضية، تزايدت المؤشرات على وجود حالة من التوتر وعدم الرضا داخل الفريق، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي وروح المنافسة بين اللاعبين ومع تراجع النتائج، اتسعت فجوة الثقة، لتصبح إعادة بناء الجانب النفسي والمعنوي أحد الملفات العاجلة التي تتطلب معالجة سريعة.

مهمة الإنقاذ تبدأ الآن

يدخل أندوني إيراولا مغامرته الجديدة وسط آمال جماهيرية كبيرة ورغبة واضحة في استعادة بريق ليفربول محلياً وأوروبياً لكن الطريق نحو إعادة الفريق إلى منصات المنافسة لن يكون سهلاً، فالإسباني مطالب أولاً بتفكيك إرث الأزمات المتراكمة، قبل أن يبدأ في رسم ملامح مشروعه الفني الجديد.

وبين تحديات الدفاع، واستعادة القوة البدنية، وإحياء الصفقات المعطلة، وترميم غرفة الملابس، تبدو الأشهر الأولى من عهد إيراولا حاسمة في تحديد ما إذا كان قادراً على إعادة "الريدز" إلى الواجهة أم أن الفريق سيواصل معاناته في دوامة النتائج المتذبذبة.

