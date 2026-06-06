أمل الحناوي: إسرائيل تُبقي خيار التصعيد قائمًا رغم اتفاقات وقف إطلاق النار

أكدت الإعلامية أمل الحناوي أن سياسة التسويات الأمنية ووقف إطلاق النار دون انسحاب إسرائيلي كامل أصبحت نهجًا متكررًا لدى إسرائيل في حروبها الأخيرة، مشيرة إلى أن تل أبيب تحرص على إبقاء المجال مفتوحًا أمام احتمالات استئناف العمليات العسكرية في أي وقت.

إدارة الصراع بدلاً من إنهائه

وأوضحت الحناوي، خلال تقديم برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا النهج يعكس اعتماد إسرائيل على إدارة الصراع بدلاً من إنهائه بشكل نهائي، بما يضمن استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في أكثر من ساحة.

الالتزام الكامل ببنود الاتفاق

وأضافت أن الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على ضرورة عدم منح إسرائيل أي ذرائع يمكن أن تُستخدم لتعطيل أو تأخير الانسحاب من الجنوب اللبناني، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وتنفيذ مراحله وفق الآليات المتفق عليها.

كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكتمل بعد صياغته النهائية، وأنه لا يوجد اتفاق شامل في ظل رفض حزب الله له، وهو ما اعتبرته الحناوي مؤشرًا على احتمالية استمرار التصعيد الإسرائيلي وتكرار الهجمات على الجنوب اللبناني.