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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: 1337 مواطناً استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية جاليا الأولى

قافله طبيه
قافله طبيه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية جاليا الأولى مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1337 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ  على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

فيها اوضح  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 5,6 يونيو الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال  "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1337 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 9 عيادات ثابتة وعيادة متنقلة، أجرت الكشف على 200 باطنة، 138 أطفال، جراحة 75، أسنان 67، رمد 64، نسا وتنمية الأسرة 92، جلدية 142، عظام 110.

كما قامت القافلة بإجراء 97 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 121، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ231، كما عقدت 35 ندوة تثقيفية استفاد منها 400 مترددا، وتحويل 7 حالات للعلاج بالمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، وخلع أسنان لـ 13 حالة، وبلغ الاجمالي 2581 خدمة.

الدقهليه بلقاس محافظه قافله

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