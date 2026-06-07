قطر تنهي تحضيراتها للمونديال بتعادل سلبي مع السلفادور

اختتم منتخب قطر استعداداته للمشاركة في كأس العالم بالتعادل دون أهداف أمام منتخب السلفادور في مباراة ودية، ضمن برنامجه التحضيري للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وجاءت مواجهة السلفادور بعد الودية الأولى للعنابي أمام أيرلندا، والتي انتهت بخسارته بهدف نظيف، ليختتم المنتخب القطري معسكره الإعدادي قبل خوض منافسات المونديال.

مجموعة قطر فى كأس العالم

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك، حيث يسجل ظهوره الثاني في تاريخ كأس العالم بعد مشاركته الأولى عندما استضاف نسخة 2022.

وضمت قائمة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي عددًا من أبرز نجوم المنتخب، يتقدمهم أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس، فيما قرر استبعاد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا من القائمة النهائية رغم وجوده في القائمة المبدئية.

ويبدأ العنابي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سويسرا يوم 13 يونيو، قبل أن يلتقي كندا في الجولة الثانية، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك.