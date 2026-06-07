ضبط شخصين حاولا سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام شخصين بمحاولة سرقة ماكينة صراف آلى بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثاني الشيخ زايد من (محامى بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بوجود عطل بماكينة صراف آلى "تابعة لأحد البنوك" المتواجدة بمحيط الشركة محل عمله بدائرة القسم وحال قيام مسئولى الإدارة بالشركة بإصلاح العطل تبين وجود آثار عنف بالخزينة الخاصة بها دون فتحها وبها آثار كسر بالباب الخلفى.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملين - مقيمان بمحافظتى "الفيوم – القليوبية").. وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة فى الواقعة "صاروخ تقطيع كهربائى) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وإنصرافهما عقب عدم تمكنهما من فتحها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.