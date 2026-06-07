كين يكتب التاريخ مجددًا ويُعادل رقم ديكسي دين الأسطوري بعد 95 عامًا

واصل هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ وقائد المنتخب الإنجليزي، تألقه اللافت بعدما قاد “الأسود الثلاثة” لتحقيق فوز صعب على نيوزيلندا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ريموند جيمس بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن الاستعدادات النهائية لكأس العالم 2026.

وجاء هدف كين الوحيد في اللقاء خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3)، ليحسم به المواجهة ويمنح منتخب إنجلترا انتصارًا مهمًا في آخر مراحل التحضير قبل المونديال، حيث يستعد الفريق لمواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء المقبل في ختام ودياته.

وبهذا الهدف، رفع كين رصيده إلى 67 هدفًا خلال الموسم الحالي مع ناديه ومنتخب بلاده، ليعادل رقمًا تاريخيًا ظل صامدًا لأكثر من 95 عامًا، والمسجل باسم أسطورة إيفرتون ديكسي دين منذ موسم 1927-1928، كأكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا للأهداف في موسم واحد.

ويواصل المهاجم الإنجليزي تقديم موسم استثنائي مع بايرن ميونخ، حيث لعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستعد إنجلترا لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث أوقعتها القرعة في مجموعة تضم كرواتيا وبنما وغانا، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على اللقب العالمي.

