قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريعية النواب تنظر اتفاقية قضائية مع قطر الثلاثاء المقبل
إسرائيل تقصف ضاحية بيروت وتوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان
الطقس الأيام القادمة| استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع.. احذرو
"الأوقاف" الفلسطينية : 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو
لا أتهم ابنتيّ.. شهادة مؤثرة تقلب مشهد جلسة استئناف شقيقتين محكوم عليهما بالسجن في قضية تزوير راتب والدهما في أسيوط
دعاء الخروج من الامتحان..توكل على الله واستودعه إجاباتك
خلاف عائلي يتحول إلى ساحة قتال بسوهاج.. ما الذي حدث؟
كان ميسور الحال.. محمود سعد يتحدث عن والده الراحل
سعر إطلالة بوسي يثير الجدل.. فستان بـ 117 ألف جنيه وحذاء بـ 69 ألفًا
مدرب نيوزيلندا يتحدى إيران: سنقاتل لحصد أول انتصار في كأس العالم
نقابة المعلمين تعلن إصابة 7 مراقبين في حادث تصادم بأسيوط
تفاصيل منع ظهور منة الله محسن على جميع وسائل الإعلام وحظر حساباتها على السوشيال ميديا رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تستعيد 4 قطع أثرية نادرة من أمريكا.. نجاح جديد في استرداد كنوز الحضارة المصرية

مصر تنجح في استرداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة
مصر تنجح في استرداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة
رحمة سمير

أعلنت الدولة المصرية استرداد 4 قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة جديدة تعكس نجاح جهود حماية التراث المصري واستعادة الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية داخل مصر وممثلياتها الدبلوماسية بالخارج.

وقال الدكتور شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استعادة أكثر من 300 قطعة أثرية من دول مختلفة حول العالم، مؤكدًا أن ملف استرداد الآثار يتم وفق استراتيجية متكاملة تعتمد على الرصد والتتبع والتنسيق الدولي.

وأوضح “شعبان” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن القطع المستردة تضم رأسًا ملكية من الجرانيت يُرجح أنها تعود للملكة حتشبسوت أو الملك تحتمس الثالث، إلى جانب تمثال مزدوج، وتمثال للإلهة تاورت، وآخر يجسد التمساح المقدس الذي ارتبط ببعض المعتقدات المصرية القديمة.

وأشار عبد الجواد إلى أن استعادة القطع جاءت بعد تواصل الأسرة المالكة لها مع الجانب المصري، في ظل الثقة المتزايدة بالجهود المصرية في حماية التراث، خاصة بعد النجاحات المتتالية في قطاع الآثار وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد أن عمليات الاسترداد تُعد من أصعب الملفات، نظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية وتعدد الدول التي تنتقل بينها القطع المهربة، مشددًا على أن التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية يمثل أحد أهم أسباب النجاح في هذا الملف.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال الاكتشافات الأثرية الجديدة، في رسالة تؤكد أن مصر لا تكتفي بالكشف عن تاريخها، بل تعمل أيضًا على استعادة ما فُقد منه عبر العقود.

آثار مصر المتحف المصري حماية التراث التعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

ترشيحاتنا

ستوديو beIN SPORTS

beIN SPORTS تكشف عن خطط تغطية استثنائية لكأس العالم FIFA 2026 عبر 8 قنوات

الشناوي

نادر السيد: محمد الشناوي تاريخ كبير ولكن هذا وقت مصطفى شوبير

ايمن يونس

احنا الزمالك.. أيمن يونس يوجّه رسالة إلي جماهير الفريق

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد