مصر تستعيد 4 قطع أثرية نادرة من أمريكا.. نجاح جديد في استرداد كنوز الحضارة المصرية

أعلنت الدولة المصرية استرداد 4 قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة جديدة تعكس نجاح جهود حماية التراث المصري واستعادة الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية داخل مصر وممثلياتها الدبلوماسية بالخارج.

وقال الدكتور شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استعادة أكثر من 300 قطعة أثرية من دول مختلفة حول العالم، مؤكدًا أن ملف استرداد الآثار يتم وفق استراتيجية متكاملة تعتمد على الرصد والتتبع والتنسيق الدولي.

وأوضح “شعبان” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن القطع المستردة تضم رأسًا ملكية من الجرانيت يُرجح أنها تعود للملكة حتشبسوت أو الملك تحتمس الثالث، إلى جانب تمثال مزدوج، وتمثال للإلهة تاورت، وآخر يجسد التمساح المقدس الذي ارتبط ببعض المعتقدات المصرية القديمة.

وأشار عبد الجواد إلى أن استعادة القطع جاءت بعد تواصل الأسرة المالكة لها مع الجانب المصري، في ظل الثقة المتزايدة بالجهود المصرية في حماية التراث، خاصة بعد النجاحات المتتالية في قطاع الآثار وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد أن عمليات الاسترداد تُعد من أصعب الملفات، نظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية وتعدد الدول التي تنتقل بينها القطع المهربة، مشددًا على أن التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية يمثل أحد أهم أسباب النجاح في هذا الملف.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال الاكتشافات الأثرية الجديدة، في رسالة تؤكد أن مصر لا تكتفي بالكشف عن تاريخها، بل تعمل أيضًا على استعادة ما فُقد منه عبر العقود.