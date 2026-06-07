في ظل أوضاع جيوسياسية متقلبة.. فرنسا تنشر قواتها بـ قبرص

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية بأن فرنسا ستنشر جانبا من قواتها في قبرص ، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن غدا الاثنين.

كانت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، نشرت في تقرير لها أن هذا الاتفاق يأتي في خضم تقلبات الوضع الجيوسياسي والاضطرابات في منطقة شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي تسعى فيه قبرص إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي ومن وضعها كعضو في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الأسبوع الماضي أن المفاوضات مع باريس دخلت مرحلة رسمية، إذ من المقرر إبرام اتفاقية وضع القوات (SOFA) على مستوى وزاري في يونيو المقبل.

وأوضح الرئيس القبرصي أن الاتفاقية ستتيح تواجد القوات الفرنسية على الأراضي القبرصية لأغراض إنسانية، واصفًا إياها بأنها جزء من تنسيق استراتيجي أوسع نطاقًا بين البلدين.

ويضع الاتفاق إطارًا قانونيًا وعملياتيًا ينظم تواجد القوات الفرنسية في قبرص وتحركاتها وأنشطتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع القبرصية لـ (سايبرس ميل) إن إبرام الاتفاق يتزامن مع الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في نيقوسيا يومي 7 و 8 يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلدين يسعيان إلى الانتهاء من صياغة اتفاق وضع القوات بحلول يونيو، بحيث يتم التوقيع عليه خلال اجتماع وزارء الدفاع الأوروبيين.

يذكر أن قبرص وفرنسا وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي في مارس عام 2007، وصفها الجانبان بأنها "اتفاق روتيني" ناشئ عن الحاجة إلى تعزيز التعاون عقب قيام قبرص بتوفير خدمات برية للقوات الفرنسية والقوات المتعددة الجنسيات خلال الأزمة اللبنانية في عام 2006.