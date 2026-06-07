قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أطباق بـ 200 جنيه.. تحذيرات عاجلة من انهيار صناعة البيض
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي كارفالهال
هاني يونس: الدولة تمضي في خطة تنموية شاملة بالمدن الجديدة والمشروعات القومية
تضرر من قيام أشخاص بالتعرض لنجليه.. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية
هاني يونس: المحاور والطرق الجديدة شريان رئيسي للتنمية وربط المدن والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة
البنك المركزي يعلن قبول أدوات دين محلية بـ 103.6 مليار جنيه.. والفائدة ترتفع لـ 24.5%
أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم
كأس العالم 2026| منتخب مصر يتوجه إلى سبوكين مساء اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا
قاليباف: الحصار البحري علينا يجعل القواعد والمصالح الأمريكية أهدافا مشروعة
الحفني: سلامة الطيران أولوية.. وخطة وطنية شاملة لمواجهة مخاطر الطيور بمحيط المطارات
بمسارات تصل لـ 124 كم.. مدبولي يكشف موعد تشغيل "قطار أبو قير" بعد تحويله لمترو أنفاق عالمي
غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: لم نسجل شكاوى من صعوبة الأسئلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد النقل: مصر حققت طفرة غير مسبوقة بتصنيف جودة الطرق بالتقدم 100 مركز في 10 سنوات

طرق
طرق

أكد اللواء المهندس حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في تصنيف جودة الطرق عالميًا، حيث تقدمت من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، ثم إلى المركز 18 عالميًا عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه القفزة الكبيرة جاءت نتيجة رؤية استراتيجية واضحة تعتمد على تطوير البنية التحتية باعتبارها أساس التنمية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن الدولة نفذت نحو 7500 كم من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة حوالي 10 آلاف كم من الطرق القائمة، مثل طرق الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية والسويس والسخنة والغردقة، مؤكدًا أن المواطنين باتوا يلمسون تحسنًا كبيرًا في مستوى الأمان وجودة القيادة.

وأشار إلى أن المشروع القومي للطرق ساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واسعة، خاصة من خلال المحاور الجديدة مثل محور الضبعة، الذي دعم ربط المناطق التنموية الجديدة.

كما كشف عن خطة الدولة لخفض المسافات بين محاور النيل إلى 25 كم بدلًا من 100 كم، مع تنفيذ 35 محورًا جديدًا، تم الانتهاء من 19 منها، بينها 14 محورًا في الصعيد مثل أسوان وقنا وسوهاج، مؤكدًا أن هذه المحاور تربط شرق وغرب النيل وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في مختلف المحافظات.

النقل الطرق جودة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

ترشيحاتنا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد