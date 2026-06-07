مساعد النقل: مصر حققت طفرة غير مسبوقة بتصنيف جودة الطرق بالتقدم 100 مركز في 10 سنوات

أكد اللواء المهندس حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في تصنيف جودة الطرق عالميًا، حيث تقدمت من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، ثم إلى المركز 18 عالميًا عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه القفزة الكبيرة جاءت نتيجة رؤية استراتيجية واضحة تعتمد على تطوير البنية التحتية باعتبارها أساس التنمية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن الدولة نفذت نحو 7500 كم من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة حوالي 10 آلاف كم من الطرق القائمة، مثل طرق الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية والسويس والسخنة والغردقة، مؤكدًا أن المواطنين باتوا يلمسون تحسنًا كبيرًا في مستوى الأمان وجودة القيادة.

وأشار إلى أن المشروع القومي للطرق ساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واسعة، خاصة من خلال المحاور الجديدة مثل محور الضبعة، الذي دعم ربط المناطق التنموية الجديدة.

كما كشف عن خطة الدولة لخفض المسافات بين محاور النيل إلى 25 كم بدلًا من 100 كم، مع تنفيذ 35 محورًا جديدًا، تم الانتهاء من 19 منها، بينها 14 محورًا في الصعيد مثل أسوان وقنا وسوهاج، مؤكدًا أن هذه المحاور تربط شرق وغرب النيل وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في مختلف المحافظات.