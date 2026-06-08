أمير صلاح الدين: لا أمانع دخول أبنائي عالم الفن بشرط الموهبة.. فيديو

كشف الفنان أمير صلاح الدين ، عن موقفه من دخول أبنائه المجال الفني خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، مؤكدًا أنه لا يمانع خوضهم هذه التجربة إذا امتلكوا الموهبة الحقيقية والقدرة على إثبات أنفسهم أمام الجمهور.

وقال أمير صلاح الدين ، إن الفن مهنة عظيمة تحتاج إلى موهبة واجتهاد والتزام كبير، مشيرًا إلى أنه لا يفضل فرض أي طريق مهني على أبنائه، بل يترك لهم حرية اختيار المجال الذي يرغبون في العمل به مستقبلًا، سواء كان الفن أو أي مجال آخر.

وأضاف: «لا مانع من دخول أبنائي عالم الفن، لكن الأهم أن يمتلكوا الموهبة الحقيقية،

وأكد الفنان أن دخوله المجال الفني جعله يدرك حجم المسؤولية والتحديات التي يواجهها أي فنان في بداية مشواره، لذلك فإنه سيكون حريصًا على توجيه أبنائه إذا قرروا خوض التجربة، موضحًا: «طبعًا هيكونوا تحت إشرافي، وسأحاول أن أنقل لهم خبراتي وكل ما تعلمته خلال سنوات عملي».

وشدد أمير صلاح الدين على أهمية الدراسة والتدريب وصقل الموهبة، مؤكدًا أن الشهرة وحدها لا تكفي لصناعة فنان ناجح، بل إن الاستمرارية تحتاج إلى اجتهاد كبير واحترام للجمهور وللمهنة.

ويُعد أمير صلاح الدين من الفنانين الذين نجحوا في تقديم العديد من الأعمال المميزة خلال السنوات الماضية، حيث استطاع أن يلفت الأنظار بأدائه المتنوع

واختتم الفنان تصريحاته الخاصة لصدى البلد بالتأكيد على أنه سيدعم أبناءه في أي قرار يختارونه، لكنه سيظل مؤمنًا بأن الموهبة والعمل الجاد هما الطريق الحقيقي لتحقيق النجاح في عالم الفن.

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