هاني يونس يزف بشرى سارة: توسعات جديدة لشركات أمريكية وأوروبية وعربية داخل مصر

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه صحيح يدعم جذب الاستثمارات وتوسيع نشاط الشركات المحلية والعالمية داخل السوق المصري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن شركات أمريكية وأوروبية وعربية تشهد توسعات جديدة داخل مصر من خلال ضخ استثمارات إضافية وإطلاق مشروعات جديدة، وهو ما يعكس ثقة واضحة في الاقتصاد المصري واستقرار بيئة الأعمال.

مناخ استثماري مدعوم بإصلاحات وبنية تحتية قوية

وأشار إلى أن الدولة تواصل دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من الإصلاحات والتيسيرات التشريعية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية من موانئ ومطارات وشبكات طرق، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

توسع داخل السوق بدلًا من الخروج منه

وأكد أن السوق المصري ما زال يتمتع بفرص نمو كبيرة، لافتًا إلى أن العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب يواصلون التوسع داخل مشروعاتهم القائمة داخل مصر بدلًا من الخروج من السوق.

المستثمر المحلي عنصر أساسي في دعم الاقتصاد

وشدد على أن المستثمر المصري يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال قدرته على التكيف مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة خلال المرحلة الحالية.

تحسن مرتقب في مؤشرات الاستثمار

واختتم بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في مؤشرات الاستثمار، مع استمرار تطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصري.