أحمد سعد: شيرين صوتها مميز والناس بتحبها دائما

أكد الفنان أحمد سعد، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، لديها جمهور دائمًا ما يتفاعل مع أعمالها ويحب صوتها المميز.

وقال أحمد سعد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن شيرين تحظى بمحبة واسعة من الجمهور، وأن أي عمل تقدمه عادة ما يلقى قبولًا كبيرًا نظرًا لخصوصية صوتها وقدرتها على الوصول إلى المستمعين.

الأغنيات الأكثر تأثيرًا ونجاحًا.

وتابع الفنان أحمد سعد، أن أغنية “تباعًا تباعًا” ليست من أبرز أو أقوى أعمال شيرين مقارنةً بمشوارها الفني، مؤكدا أن مسيرتها تضم العديد من الأغنيات الأكثر تأثيرًا ونجاحًا.