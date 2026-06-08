بمواصفات قد تهدد المنافسين.. ريدمي تستعد لإطلاق وحش جديد

تصدر هاتف Redmi K100 عناوين الأخبار والشائعات لعدة أشهر. وبينما يُتوقع إطلاقه في سبتمبر، ربما كشف تسريب جديد عن الكثير من مواصفاته التقنية قبل الإعلان الرسمي.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف Redmi K100 Pro سيأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس وبطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير . كما ادعى المسرب Digital Chat Station (DCS) أن الهاتف سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Redmi K100 Pro

بحسب آخر المعلومات من DCS ، سيأتي هاتف Redmi K100 بشاشة مسطحة بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 185 هرتز. وكما ورد سابقًا، من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس .

أما بالنسبة للبطارية، فتزعم شركة DCS أن سعتها تبدأ بالرقم "8"، ما يشير إلى 8000 مللي أمبير على الأقل. وقد ذكر تقرير سابق سعة 8500 مللي أمبير تحديدًا. ويُقال أيضًا أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، وهي ميزة ستكون الأولى من نوعها في هاتف من سلسلة Redmi K. أما الشحن السلكي فسيبقى بقوة 100 واط.

تسريب مواصفات هاتف Redmi K100 Pro



أما فيما يتعلق بالكاميرا، فتشير الشائعات إلى أن هاتف Redmi K100 Pro سيحتوي على كاميرا رئيسية بمستشعر كبير بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب عدسة تقريب مزودة بإمكانيات تصوير الماكرو.

من المتوقع أن يتميز الجهاز بلوحة خلفية زجاجية وإطار معدني، وقد أكدت شركة DCS تصميم الإطار المعدني في تعليقات المنشور. تشمل الميزات الأخرى المتوقعة مكبرات صوت مزدوجة متناظرة ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد يعمل بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.



رغم أن التسريب الأخير لم يتطرق إلى السعر، إلا أن تقريراً سابقاً يشير إلى أن سعر الجهاز سيكون أعلى بكثير من سعر هاتف Redmi K90 . قد يبدأ سعره من حوالي 4000 يوان صيني، أي ما يعادل 585 دولاراً أمريكياً تقريباً. وللمقارنة، تم إطلاق هاتف Redmi K90 بسعر 2599 يوان صيني، أي ما يعادل 380 دولاراً أمريكياً تقريباً.

من المتوقع أن تظهر سلسلة Redmi K100 لأول مرة في الصين في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر 2026، ومن المرجح أن يصل إصدار عالمي لاحقًا تحت اسم مختلف.