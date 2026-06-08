محافظ أسيوط: رصف شارع المطحن بساحل سليم ضمن الخطة الاستثمارية 2025-2026

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال رصف شارع المطحن بمركز ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس المركز، تواصل تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية، حيث جرى الانتهاء من وضع الطبقة النهائية من الأسفلت بشارع المطحن، عقب الانتهاء من أعمال التمهيد ورفع المخلفات والتعديات، وفرش التربة الزلطية وأعمال الدك والكشط والتسوية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

وأشار إلى أن اللواء محمد سليم السكرتير المساعد للمحافظة، أجرى جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف والوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال المنفذة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

وأضاف أن الجولة تضمنت أيضًا متابعة أعمال إنشاء مجمع دورات مياه بموقف سيارات الأجرة "ساحل سليم – أسيوط"، إلى جانب متابعة إجراءات إعادة تنظيم الموقف وتغيير مدخل سيارات الميكروباص ليكون من خلال كوبري "حياة كريمة" الجديد خلف مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية ببداية شارع الجمهورية، وتحقيق السيولة المرورية والحد من الأعباء اليومية على المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية المستهدفة بمركز ساحل سليم، بمشاركة نواب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والطرق والرصف، لافتًا إلى التأكد من جاهزية المرافق والبنية التحتية قبل بدء أعمال التنفيذ، بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود المحافظة لدعم مشروعات تطوير البنية الأساسية بالمراكز والقرى، والعمل على إيجاد حلول عملية لمشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.